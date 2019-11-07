نادى روتارى سرايات المعادى ينظم عرض أزياء وبازار خيرى

أقام نادي روتاري سرايات المعادى برئاسة م. عزت فكري ومؤسسة النادي آمال نامق، عرض أزياء لمصممة الأزياء المعروفة نبيلة الحكيم تبرعًا لمشاريع النادي الخيرية، ومنها فصول محو الأمية ومستشفى مبرة المعادي والمرأة المعيلة وتبني مدرسة دجلة للأيتام وغيرها الكثير.



جاء ذلك في حضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 والوزيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة ومحافظ سابق عادل حافظ ومحافظ سابق عبد الحميد العوا ومحافظ مسمي ياسر نشأت ومنسق المحافظ ماجد رشدان ومساعدي المحافظ هالة فتحي وأسامة إبراهيم، وعضوات الروتاري والإينرويل ماجدة الزيني والدكتورة شهيرة الحكيم وسيمة طاهر والدكتورة ولاء سليم وبيري طاهر والدكتورة إيناس موسى وأمنية شريف وأماني البربري والإعلامية ميرفت فراج وقيادات الروتاري أحمد سامي وأمير سابا ومصطفى صالح وداليا منصف وإينرويل المعادي الدكتورة عبير لاظ والدكتور خالد الخولي.



يأتي عرض الأزياء في سياق مجموعة الأهداف الخيرية والأنشطة الاجتماعية التي يسعى روتاري مصر إلى تحقيقها، حيث تخصص العوائد المالية لهذا الحفل للإنفاق على الأنشطة والفعاليات الخيرية التي تنظمها الأندية الروتارية في مختلف المحافظات المصرية، كما شهد الحفل إقامة بازار خيري لتوجيه دخله أيضًا لدعم أنشطة النادي المختلفة.



جدير بالذكر، أن الأندية الروتارية تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 تسعى لمساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة وتنظيم القوافل التي تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين لا سيما من الفئات الأكثر احتياجًا وفي المناطق الأشد فقرًا، وتتزامن الأنشطة الروتارية هذا العام والاحتفال بمرور 90 عامًا على انطلاق الأنشطة الروتارية في مختلف ربوع المحافظات المصرية.