غادة عبدالرازق: ربنا يرحمك يا هيثم

نعت الفنانة غادة عبدالرازق، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكتبت غادة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا رب ويثبتك عند السؤال.. الجنة ونعيمها بإذن الله #هيثم_أحمد_زكي".



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.