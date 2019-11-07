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سياسي

منتدى صناع السلام والتنمية يرعى مبادرة "أنا لست مجرمًا"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:27 م
منتدى صناع السلام
منتدى صناع السلام والتنمية
محمد الشريف
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صرحت الناشطة هي كي أو، من هونج كونج، خلال منتدى صناع السلام والتنمية الذي انعقد على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالقاهرة، أنها ستوسع عمل مبادرة "أنا لست مجرمًا"، التي تعمل على حقوق اللاجئين في بلدها، من خلال التشبيك مع المنظمات المدنية داخل وخارج آسيا. وذلك على هامش مشاركتها في فاعلية التحالف الدولي للسلام والتنمية، في إطار الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وأضافت "هي كيو" أن منتدى صناع السلام والتنمية، الذي تم تدشينه مؤخرًا، سيرعى المبادرة التي تضم نشطاء من الشباب، لمساعدة اللاجئين، لا سيما في المدارس والجامعات المختلفة، في سبيل تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وأفادت أن المنتدى سيكون منصة جيدة للتعامل اللاجئين على نحو مباشر، لتيسير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أعلنت عن توسيع المبادرة في سنغافورة؛ التي تدرس بها حاليًا، بهدف إنشاء منصة يمكن لصناع السلام من الشباب الوصول إليها.

بينما قالت سميرة آبي، من دولة الصومال، وممثلة التحالف الدولي للسلام والتنمية بجينيف؛ إنه سوف يتم التركيز على مبادرة "اترك السلاح وامسك القلم" في الصومال، لخدمة التعليم كسبيل لنبذ العنف ونشر السلم. وذلك في فاعلية تدشين منتدى صناع السلام والتنمية في القاهرة.

وأضافت "آبي" أن نسبة الأمية في الصومال وصلت لنحو 62٪، وتعتبر نسبة كارثية دالة على عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن التعليم هو المهرب الوحيد من أيديولوجية هؤلاء الإرهابيين، وشددت على ضرورة مكافحة تجنيد الأطفال، ولا سيما أطفال الشوارع، من الممارسات الشائعة لدى تنظيم الشباب الجهادي في الصومال.

وأعلنت منسقة منتدى صناع السلام في الصومال، عن استمرار العمل على تقديم مساعدات للأطفال، من خلال إنشاء العديد من المشاريع التعليمية على نطاق أوسع، من أجل بلد أفضل يسوده السلام.

الجدير بالذكر أن منتدى صناع السلام والتنمية هو إحدى آليات عمل التحالف الدولي للسلام والتنمية بجينيف.

ويهدف إلى المساهمة في إسكات أصوات البنادق والرصاص وتحقيق غايات التنمية المستدامة من خلال حشد الجهود الشبابية من دول إفريقية وآسيوية وأوروبية وعربية، وقد تم إطلاقه على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
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