الأدلة الجنائية فى وفاة هيثم أحمد زكى: وجدناه أمام الحمام

أكد خبراء الأدلة الجنائية المكلفين بمعاينة شقة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بمدينة الشيخ زايد، أنه لا وجود لآثار بعثرة بمحتويات الشقة الكائنة بالطابق الرابع في كومباوند شهير، حيث تم العثور على جثته أمام مدخل حمام الشقة، وتم التأكد من سلامة منافذ الشقة، كما تم الحصول على عينات دماء ومن أظافر الراحل للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من مباحث الشيخ زايد أول، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.



وناقشت مباحث الشيخ زايد أفراد أمن الكومباوند، بعد العثور على جثمان هيثم أحمد زكي داخل شقته، وأفادوا بأن الفنان كان مريضًا فجر أمس الأربعاء، ومصابًا بمغص وقىء وخرج من شقته متوجهًا لإحدى الصيدليات داخل الكومباوند، ثم عاد إلى شقته ولم يظهر طوال اليوم، حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.



وأفاد التقرير الطبي الأولي، بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.