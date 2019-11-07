الحرية المصرى ينفذ مبادرة بالغربية لعلاج غير القادرين بالمجان

عقدت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة الغربية اجتماعًا موسعًا تم فيه وضع خطة طبية شاملة خلال الفترة القادمة لتعميم "مبادرة شفاء" لعلاج غير القادرين وبالمجان.



وأكد شريف أنور، الأمين العام للحزب بالغربية، أن مثل هذه المبادرات يتم تنفيذها في ضوء تكليفات الأمانة المركزية للحزب برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة علاجية ومتكاملة من كشف لجميع التخصصات وتوزيع الأدوية بالمجان، وتم التعاقد مع أغلب معامل التحاليل ومراكز الأشعة لخدمة أعضاء الحزب بالمحافظة وعمل عمليات جراحية مجانية لأعضاء الحزب، وسوف تتم طباعة كارت باسم المبادرة يسمي بكارت الخدمات الطبية لكل المستخدمين، وعليه شعار الحزب تضم المبادرة أيضا أكبر عدد من الأطباء المتميزين والاستشاريين وأساتذة الجامعة، وبفضل الله كلهم أعضاء في اللجنة الصحية بالحزب.



وقال " أنور" إن أمانة حزب الحرية المصرى بالغربية وضعت أيضًا خطة للتعليم شاملة، والغرض منها تخفيف الأعباء على كاهل المواطن البسيط، ويشارك فيها أساتذة الجامعات والمعلمين لتقديم جميع الخدمات التعليمية لطلاب وتلاميذ المدارس والجامعات.