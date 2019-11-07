تقرير يكشف فضائح الأخ غير الشقيق لأمير قطر (فيديو)

في تطور جديد يكشف فضائح تنظيم الحمدين، أوضح تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن فساد النظام القطري وفضائحهم في دول العالم، والتي كان آخرها فضيحة الأخ غير الشقيق لتميم بن حمد، وهو الأمير خالد بن حمد آل ثاني، والذي تنوعت فضائحه بين القتل والتحرش وتعاطى المخدرات.



وأضاف التقرير، تفاصيل فضائح تنظيم الحمدين الإرهابي، والتورط فى العديد من الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اتهامات خطيرة، منها الأمر بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، فضلًا عن تسخير حارس أمن وطبيب مرافق لخدمته لساعات طويلة، وعدم دفع أتعابهما وطردهما من الخدمة، إضافة إلى تورطه في تعاطي المخدرات وفضائحه الجنسية.