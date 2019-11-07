مصر تبدأ علاج مليون إفريقى فى إريتريا خلال أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها ستبدأ في إطلاق مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقي بدولة "إريتريا" الإفريقية، خلال أيام.



وأضافت الوزارة، في تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تأتي في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، وعزمها افتتاح عيادات للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الإفريقية الصديقة، تحت شعار "تحيا مصر إفريقيا"، لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



وأوضحت أنه سيتم إرسال فريق طبي مصري لدولة "إريتريا" في أسرع وقت ممكن، للتجهيز لبدء المبادرة، مشيرة إلى أنه جارٍ التحضير والاستعداد لإطلاق المبادرة في باقي الدول الإفريقية الصديقة التي تم تحديدها تباعًا.