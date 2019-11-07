توصيات المؤتمر 12 للشبكة الإفريقية لمؤسسات حقوق الإنسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، المؤتمر الثاني عشر للشبكة الإفريقية يومي 6 و5 نوفمبر 2019 بالقاهرة، تحت عنوان: "الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.. رؤية المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.. والفرص والتحديات المشتركة فى تنفيذه".



وقال المجلس فى بيان له، إن أكثر من مائة وثمانين شخصًا شاركوا في المؤتمر يضمون رؤساء وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء في الشبكة الإفريقية، وممثلي كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وخبراء دوليين وإقليميين في مجال الهجرة، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية دولية وإقليمية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة، وشركاء التنمية، ومن بينهم هيئة التعاون الدولي الألمانية، ووكالة التعاون الدولي الإسبانية، والوزارات والأجهزة الحكومية والقضائية فى مصر وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في مصر وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.



وأشار المجلس إلى أن التوصيات تتعلق بثلاثة محاور، المحور الأول يتعلق بالتعزيز، والمحور الثاني بالحماية، والمحور الثالث يتعلق بالتعاون والشركات، موضحًا أن من بين هذه التوصيات القيام بأنشطة للتوعية من أجل تقليل العوامل المعاكسة والعوامل الهيكلية التي تدفع المواطنين لترك أوطانهم الأصلية، والتعاون مع سلطات الدولة والأطراف المعنية الأخرى، وإجراء البحوث حول الهجرة وجمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتصنيفها، والقيام بعمليات الرصد وإعداد التقارير على المستويين الوطني والدولي حول وضع حقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات والمراجعة الدورية الشاملة، وتعزيز علاقات التقارير بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمنظمات الدولية، ومن بينها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.