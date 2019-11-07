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حوادث

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس "محمد الباقر" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
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