مجدي الهواري بكلمات مؤثرة عن هيثم أحمد زكي: " كل اللي أبوه وصاهم عليه اختفوا من حياته"

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة مؤثرة من للراحل أحمد زكي وابنه الراحل هيثم، من الجرافيك ووحي الخيال، حيث يظهر والده يحتضن هيثم في السماء، عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستجرام".



وعلق "الهواري" قائلًا: "هيثم_أحمد_ذكي عاش ومات وحيد.. عرفت بس دلوقتي. حكمة ربنا أنه يموت صغير علشان يروح لأهله ! لأنه لوحده في الدنيا ! لأن مفيش حد يستلمه".



وتابع الهواري:" لأن كل اللي خدوه في حضنهم لما ابوه مات اختفوا من حياته رغم انه وصاهم عليه !! وعمل حاجات وضحي بحياته في اخر فيلم علشان هيثم ومش عايز أقول اسماء ولا وقائع ربنا يسامحهم بقي !! وعلشان كده كمان معني الدعاء للميت اللَّهُمَّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة".