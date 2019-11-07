إيفانكا ترامب تتألق بإطلالات ذات ألوان موحدة بالمغرب

وصلت إيفانكا ترامب إلى مدينة الرباط، في أول زيارة رسمية لها إلى المغرب، مرتدية زي رسمي وزوج من الكعب المدبب، الزي مكون من معطف ترانش من صوف الكشمير والقطن من دار أزياء "جابرييلا هيرست" مكون من توب منقوش بالكاروهات، وتنورة مطوية باللون الكاكي، وارتدت تحته كنزة الياقة المدورة باللون البرجندي، وحذاء من الكعب المدبب ثنائي اللون باللونين الرمادي والبرجندي والذي تميز بكعب ستيليتو نحيف، حتى يجعل ساقيها تبدوان أكثر طولا.



وخلال لقائها الأول مع الأميرة مريم في الرباط، ارتدت ترامب زي كامل باللون الرمادي، مكون من سترة مطرزة بتطريزات مستوحاة من التراث المغربي، وبنطلون قصير بنفس اللون، وزوج من الكعب المدبب باللون الرمادي، أما الأميرة مريم ارتدت بدلة بنطلون أنيقة باللون البرتقالي نسقتها مع بلوزة برتقالي داكن وبربطة بو، مع زوج من الكعب المدبب من الجلد الأسود اللامع.



تهدف زيارة إيفانكا ترامب التي تستغرق ثلاث أيام إلى المغرب إلى تعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة وتمكين المرأة، وهي مبادرة من الحكومة الأمريكية.

