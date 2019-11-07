لحظة وصول جثمان هيثم أحمد زكى إلى مسجد مصطفى محمود (فيديو)

وصل جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، منذ قليل، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليه، التي كان من المفترض أن تكون عقب صلاة الظهر إلا أن تأخر وصول الجثمان أدى إلى تأجيلها.



وتأخر وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكي إلى المسجد، حيث أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن سبب تأخر وصول الجثمان يرجع إلى إلزام القانون بعدم تسليم الجثمان إلا لأحد أقاربه، موضحًا أنه لا يوجد أحد من أقاربه الآن.



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.