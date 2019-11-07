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مصر

مدبولي يكرم ليلى شحاته لحصولها على جائزة مصر للتميز الحكومي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كرم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المهندسة ليلي شحاتة رئيس الإدارة المركزية لشئون المتابعة والجودة بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة حصولها على المركز الثالث كقيادات متميزة عن فئة رئيس إدارة مركزية في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للجهات الحكومية وذلك يوم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩.

يأتي عقد هذه المسابقة في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وايمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بالجهاز الإداري للعاملين بالدولة.

بدأت شحاتة تدرجها الوظيفي في وزارة الإنتاج الحربي من إخصائي ثالث تخطيط إنتاج عام 1997 ثم إخصائي ثاني متابعة إنتاج وجودة عام 1999 ثم مدير عام متابعة الإنتاج والجودة عام 2011 حتي وصلت إلي رئيس للإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية وقامت بحلف اليمين القانوني أمام الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي يوم ٥ أكتوبر ٢٠١٩.
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