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عالم

الملك سلمان يستقبل مديرة الـ"CIA" الأمريكية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:35 م
الملك سلمان
الملك سلمان
نيفين أشرف
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" جينا هاسبل، وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر اللقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

يأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد وتيرة الخلاف مع إيران، لا سيما عقب استهداف معملى نفط تابعين لشركة "أرامكو" السعودية في بقيق وخريص منتصف سبتمبر الماضي، فيما أكدت المملكة أنها تملك أدلة على تورط إيران وراء الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان مرتبطين بإيران، من بينهم نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك في الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.
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