أرامكو تمد الصين بـ151 ألف برميل يوميًا في 2020

أفادت وكالة رويترز اليوم الخميس بأنه تم توقيع عقود بين "أرامكو" السعودية، خلال أكبر معرض تجاري في الصين، والشركات صينية بشأن إمدادات النفط الخام إليها في العام المقبل.



وأكدت عن بيان صدر عن الشركة أن الاتفاقيات، التي أبرمت مع 5 عملاء صينيين، تتضمن زيادة إجمالية في إمدادات النفط العام المقبل بواقع 151 ألف برميل يوميا مقارنة بعقد 2019.



قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في "أرامكو"، أحمد السبيعي - تعليقا على توقيع هذه الاتفاقيات - إن "توقيع الاتفاقيات في معرض الصين الدولي للاستيراد يعكس ثقة العملاء الصينيين المستمرة في استقرار إمدادات "أرامكو" وتميزها في الأداء. وبالمثل فإن هذه الاتفاقيات تدل على التزامنا المستمر تجاه سوق النفط الأسرع نموا في العالم".



يشار إلى أن "أرامكو" وقعت في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة بنسبة 9% في مصفاة تشجيانغ المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتضمنت المذكرة اتفاقا لتوريد النفط الخام للصين على المدى الطويل.