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مصر

إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الموقع الإلكترونى للتأمينات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:27 م
الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ولاء جمال
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أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة، ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من مؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الأعمال.

وتتضمن هذه المرحلة عددًا من الخدمات التي تم استحداثها، منها العديد من وظائف الاستعلام، وفقًا لنوع المستخدم، حيث يستطيع المؤمن عليه الاستعلام عن الرقم التأمينى من خلال الرقم القومي والاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة، بالإضافة إلى الاستعلام عن الاستقطاعات.

كما يوفر الموقع أيضًا مجموعة من الخدمات التي تهم صاحب العمل، حيث يستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور، كما يستطيع استعراض العمالة للتعرف على تاريخ بدء الاشتراك الخاص بهم وآخر أجر أساسى لهم وآخر أجر متغير، واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها، كما يستطيع صاحب العمل أيضًا من خلال الموقع استعراض كشف حساب المنشأة الخاصة به والسدادات والتسويات المالية والتعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.

أما فيما يتعلق بخدمات أصحاب المعاشات، فإن الموقع يوفر لهم حزمة من الخدمات، تيسيرًا عليهم، حيث يستطيع صاحب المعاش وذووهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش، بالإضافة إلى الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد، وفي حالة امتلاك سيارة يستطيع المالك استعراض كل البيانات الخاصة بها سواء كان فردًا أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها.
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