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اقتصاد

ختام البرنامج التدريبي لتحسين نظم إدارة وتشغيل المناطق الصناعية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:27 م
المهندس مجدي غازي
المهندس مجدي غازي
دعاء أبو العزم
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قام المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور فعاليات ختام البرنامج التدريبي الأول في مجال تحسين نظم إدارة وتشغيل المناطق الصناعية والذي قام بتقديمه نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في مجال إدارة المناطق الصناعية والذين تم التعاقد معهم من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وقد بدأ فريق العمل بالهيئة بالتعاون مع فريق عمل الوكالة الألمانية تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال عقد ورش تدريبية منذ شهر يونيو الماضي.

وصرح غازي أن التنمية الصناعية في صعيد مصر على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بها بالاستعانة بخبرات عالمية لجذب المشروعات الكبرى. وكذا التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية لرواد الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة باعلى المستويات التكنولوجية حيث تستهدف الهيئة إنشاء 9 مجمعات في 8 محافظات بالصعيد لتوفير فرص العمل لأبناء الجنوب.

وأوضح غازي أن البرنامج يأتي في إطار التعاون الفعال والمثمر بين الهيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين وتطوير إدارة وتخطيط المناطق الصناعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

حيث شمل البرنامج تدريب 85 موظفًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة وفروعها بقنا وسوهاج والأقصر.. فضلا عن فرع السادات وعدد من العاملين بجهاز المدينة التابع للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة المسئولين عن إدارة المنطقة.

كما شمل التدريب العاملين بشركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة بالإضافة إلى السادة المديرين والعاملين بالمناطق الصناعية بصعيد مصر غرب طهطا، غرب جرجا، الكوثر والأحايوة بمحافظة سوهاج وهو بنجع حمادي وكلاحين قفط بمحافظة قنا، بعدد ساعات تدريبية تجاوزت ال 170 ساعة تدريبية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البرنامج جاء بالتوازي مع خطة تحديث وإدارة المناطق الصناعية المنبثقة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بقيمة 457 مليون دولار وذلك لتطوير وتنمية الصعيد في شتى المجالات وخاصة تطوير ودعم التنمية الصناعية.

وقد قام رئيس الهيئة في نهاية الورشة التي عقدت بالقاهرة بتكريم السادة المشاركين وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج التدريبي.

ويذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي اختتمت منذ أيام في صعيد مصر بالأقصر، وتم تسليم الشهادات للمتدربين بحضور رئيس الهيئة ومحمد عزت نائب مدير مشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومحمد فرغلي نائب رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
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