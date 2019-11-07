برلمانى: تطوير مطار شرم الشيخ إنجاز جديد فى عهد السيسى

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ تعد إنجازًا جديدًا لوزارة الطيران المدني بعهد الرئيس السيسي، مشيدًا بالتطوير الشامل بمطار شرم الشيخ، خاصة على المستوى الأمني والذي لاقى استحسانا دوليا، لاعتماد المنظومة الأمنية الجديدة على تتبع منذ دخوله المطار وتتبع الحقائب والعاملين، وأكد أن زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ستسمح بحركة سياحية أكثر سلاسة خلال الموسم الشتوي الجديد.



وأوضح زين الدين أن وزارة الطيران المدنى تبذل جهودًا ملحوظة في تطوير المطارات المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وتطوير منظومة صناعة النقل الجوى بمصر ككل.



وأشاد النائب بحرص الوزارة على دخول عالم الطيران النظيف بإطلاق أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوي بنسبة ٣٠ ٪ من الوقود المصنع من المخلفات الزراعية إلى ٧٠ ٪ من الوقود العادي، الأمر الذي يؤكد دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاثات الضارة، مطالبًا ببحث تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات في المستقبل القريب، لما له من نواح إيجابية كثيرة، منها الناحية البيئية حيث يقلل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي يقلل الانبعاثات، ومن الناحية الاقتصادية يشجع على صناعة الوقود من مصادر طبيعية، خصوصا أن العالم كله يتحدث عن الاقتصاد القائم على المصادر العضوية والطبيعية.