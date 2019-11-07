إهداء جائزة حسن كامي لـ فرح الديباني بقصر الأمير محمد علي

أهدى مهرجان قصر المنيل، جائزة الفنان العالمي الراحل حسن كامي للميتزوسوبرانو العالمية فرح ديباني، تقديرا لدورها في الارتقاء بالغناء الأوبرالي.



كان الأمير عباس حلمي رئيس ومؤسس المهرجان، اطلق أسم الراحل حسن كامي، هذا العام على جائزة تهدي سنويا للمبدعين من الشباب في مجال الموسيقى تشجيعا لهم، وكان "كامي" يشغل منصب مديرا فنيا للمهرجان وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل الجهة المنظمة للحدث.



ومن جانبها أعربت فرح عن سعادتها بحصد درع يحمل اسم فنان بحجم الراحل حسن كامي، مؤكده أنها أول من نالت هذا التكريم من خلال مهرجان يرأسه الأمير عباس حلمي الذي يسعي دائما للحفاظ علي التراث الموسيقي.



يذكر أن فرح ديباني أول مصرية غنت في أوبرا باريس، فهي ولدت وسط بيئة موسيقية، وتعودت أذنيها على سماع الموسيقي الكلاسيكية والأوبرالية منذ الصغروبدأت بتعلم العزف على البيانو في سن السابعة، كما حصلت على تدريبات صوتية علي يد مغنية الأوبرا الشهيرة نيڤين علوبة في سن الرابعة عشر، وحصلت علي بكالوريوس هندسة من جامعة برلين التقنية، كما حصلت أيضا علي بكالوريوس الفنون من كلية هانس ايسلير، ماجيستير في الأوبرا من جامعة الفنون ببارلين.

