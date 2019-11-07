حقيقة تأجيل صلاة الجنازة على هيثم أحمد زكى

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، تأجيل أداء صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكي، إلى بعد صلاة العصر، مؤكدًا أن جثمان الراحل أوشك على الوصول لمسجد "مصطفى محمود".



وتأخر وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكي إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة عليه، المقرر لها عقب صلاة الظهر، بعدما وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن سبب تأخر وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكي يرجع إلى إلزام القانون بعدم تسليم الجثمان إلا لأحد أقاربه، موضحًا أنه لا يوجد أحد من أقاربه متواجد الآن.



وأوضح "زكي" أنه تواصل مع المحامي العام، كي يمضي على استلام الجثمان ويحصل على تصريح بالدفن.