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مصر

القوى العاملة: مراعاة الشفافية فى اختيار المتقدمين للعمل بالخليج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:18 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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وجهت وزارة القوى العاملة، إدارة الاستخدام بالوزارة بضرورة قيام المسئولين باللجنة المتخصصة المرسلة من دولة خليجية لإجراء اختبارات للمتقدمين للعمل على مهنة عامل توزيع وتحميل، بديوان عام الوزارة، بضرورة مراعاة الشفافية الكاملة والنزاهة في عملية الاختيار، وإعطاء كل ذى حق حقه في الحصول على فرصة عمل يستحقها ويكون أكثر انضباطًا، حرصًا على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج، والذي يعكسه الأداء الجيد للعاملين، باعتبار من سيتم اختيارهم سيمثلون مصر.

وقالت الوزارة، إن اللجنة تقوم بإجراء مقابلة مع 50 عاملًا على مهنة توزيع وتحميل للعمل لدى شركة للمرطبات والمياه الغازية بدولة خليجية، برواتب بعملة دولة العمل توازى 6 آلاف جنيه مصري، فضلًا عن مزايا السكن المجاني، والانتقالات، وعمولة المبيعات، مع تذكرة الطيران.

وأشارت الوزارة إلى أن توفر هذه الفرص يأتي في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
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