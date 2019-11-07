المشدد 15 سنة لمتهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح، وإضرام النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".



وعاقبت المحكمة "عيد صالح عيد علي" بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمته بدفع 340 ألف جنيه قيمة الأشياء التي أتلفها، وعاقبت "تامر علي محمود عيد"، و"بسام جمال محمود"، حضوريًا بالسجن خمس سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود، وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات أطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، على 119 متهمًا، وتراوحت فيها الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات، وتقدم الثلاثة المحكوم عليهم اليوم بطعن أمام محكمة النقض التي قبلته وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.



وأحالت النيابة المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.