الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:15 م
محكمة
محكمة
شيماء حسين
طباعة
أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح، وإضرام النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

وعاقبت المحكمة "عيد صالح عيد علي" بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمته بدفع 340 ألف جنيه قيمة الأشياء التي أتلفها، وعاقبت "تامر علي محمود عيد"، و"بسام جمال محمود"، حضوريًا بالسجن خمس سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود، وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات أطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، على 119 متهمًا، وتراوحت فيها الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات، وتقدم الثلاثة المحكوم عليهم اليوم بطعن أمام محكمة النقض التي قبلته وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

وأحالت النيابة المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

منذ ساعتين

في مشهد مؤثر.. عدلى منصور ينهمر بالبكاء عقب حديث السيسى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

منذ يوم

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

ads

الصور

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام في دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

الأكثر قراءة

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

أيام زمان

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

نجم الساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الفلفل الحار مفيد للحامل

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

الرئيس نيوز

"ميكروويف" جونسون يثير السخرية مجددًا

بالصور.. تعرف على هوية أسماء الكبيسي زوجة البغدادي الأولى

وزير الدفاع الأمريكي يحذر: الصين طائرات قاتلة إلى الشرق الأوسط

هل يعرض "جدل موعد نهاية الدورة البرلمانية" مصر لحالة فراغ تشريعي؟

منوعات

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

بيع "كابوريا" بـ46 ألف دولار فى مزاد باليابان

وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

كشكول

جامعة القاهرة تصدر قراراً مهماً بشأن المشاركة في الانتخابات الطلابية

بالصور.. "البساتين التعليمية" تحتفل بالمولد النبوي الشريف

1121 طالباً يتنافسون بانتخابات جامعة الإسكندرية

تواصل فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال وآفاق مهنة التمريض بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

محيي عيسى: عناصر الجماعات الإسلامية يرون أنفسهم فوق النقد

بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. إلى أين يتجه عناصر داعش؟

رئيس "العالمي التصوف" يوجه الشكر للمشاركين في ملتقى هذا العام

حزب أردوغان يرفض فتح تحقيقًا برلمانيًّا حول تنظيم داعش

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عروضًا عسكرية بمناسبة العيد الوطنى
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
المزيد

الثقافة

إهداء جائزة حسن كامي لـ فرح الديباني بقصر الأمير محمد علي

ورشة فنية وأمسية شعرية بقصر ثقافة قنا

التنسيق الحضارى يشارك بمعرض عن "تأثير العمارة الفرنسية على مصر"

زيارة ميدانية لأتوبيس الفن الجميل بالمتحف المصري

صفحتنا ع الفيس بوك