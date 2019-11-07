الفيشاوى يطلب من جمهوره الدعاء للراحل هيثم أحمد زكى

نعى الفنان أحمد الفيشاوى، الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وكتب "الفيشساوى": "أقرأوا الفاتحة لأخويا هيثم أحمد زكي.. البقاء لله".



وكانت إنجي سلامة، خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، قد أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.