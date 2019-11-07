عاشور يشارك فى جلسة المحامى المتهم بخيانة الأمانة

وصل، منذ قليل، سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، والفرعيات، وشيوخ المهنة، لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، لحضور جلسة المحامي عدنان عبدالمجيد أمام محكمة جنح مستأنف عين شمس.



كانت محكمة جنح مستأنف عين شمس، قد قررت الخميس 17 أكتوبر الماضي، تأجيل محاكمة المحامي عدنان عبدالمجيد في اتهامه بخيانة الأمانة لجلسة 13 نوفمبر، لسماع المرافعة.



ودفع سامح عاشور، نقيب المحامين، في جلسة سابقة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبحق المحامي عدنان عبدالمجيد في الاحتفاظ بالصورة التنفيذية للحكم موضوع القضية، خاصة أنه صدر له حكم بذلك، لحين الحصول على أتعابه، مع إلزام الخصم بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه كتعويض.