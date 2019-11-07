المؤبد لـ3 متهمين بتهريب 365 ألف قرص كبتاجون للسعودية

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود زاهر الحسيني، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، وبراءة سيدة في محاولة تهريب 365 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر، للسعودية داخل إحدى الحاويات عن طريق ميناء سفاجا البحري.



كانت الأجهزة الأمنية بميناء سفاجا البحري قد أحبطت محاولة تهريب 365 ألف قرص مخدر من عقار "الكبتاجون" إلى السعودية من خلال أحد التشكيلات العصابية الذي يزاول نشاط تهريب العقاقير المخدرة، باستخدام مخازن سرية معدة خصيصًا لأغراض التهريب داخل إحدى الشاحنات.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت الحكم السابق.