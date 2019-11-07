خارجية البرلمان تبحث تعزيز العلاقات المصرية النيوزلندية

أجرت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة كريم عبدالكريم درويش، مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لأول مرة في تاريخ البرلمان مع لجنة الصداقة البرلمانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبرلمان النيوزلندي، وذلك لبحث آفاق العلاقات المصرية النيوزلندية والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك بحضور النواب كريم درويش، رئيس اللجنة، وصلاح شوقى عقيل، وكيل اللجنة، وطارق الخولى، أمين سر اللجنة، والنائبات سوزى رفلة، وماريان عازر، ومرفت ميشيل، أعضاء اللجنة.



وحضر اللقاء من الجانب النيوزلندي أندروبيلي ودنكان ويب، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية.



وأكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن مصر والمصريين قدروا ما تعرضت له نيوزيلندا من حادث بشع فى كرست تشيرش، حيث إن الشعب المصرى وقواته وقيادته خاضوا حربًا شاملة ضد الإرهاب ونجحوا فى دحره وفق منظومة مصرية شاملة بمجابهته، كما أكد على أهمية تكاتف كل الجهود، وخاصة المصرية النيوزلندية لمواجهة تلك الظاهرة.



وثمن درويش، إشادة رئيس لجنة الصداقة النيوزلندية بالدعم المصري لنيوزلندا فى الحادث الإرهابى فى كرست تشيرش، والذي أدى لاستشهاد العديد ومنهم مصريون، كما ثمن تطلع الجانب النيوزيلندي للتعاون فيما يتعلق باستغلال الإرهابيين للفضاء السيرانى وأطر التعاون المشترك فى هذا الشأن.



واستعرض رئيس خارجية النواب الدور المصرى لتحقيق السلم والأمن فى المنطقة وتعزيز الجهود لإيجاد حلول لقضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن وغيرها من قضايا المنطقة.



وأشاد درويش بدور نيوزيلندا فى الجهود الرامية لتعزيز السلام فى منطقة الشرق الأوسط، ودور قوات حفظ السلام النيوزلندية فى إطار القوات متعددة الجنسيات فى سيناء.



كما أشاد كريم عبدالكريم درويش، بتوجه نيوزلندا نحو إعادة قطع أثرية مصرية، وما تمثله هذه الخطوة من أهمية خاصة فى ظل اقتراب المتحف المصرى الكبير كأكبر متحف فى الشرق الأوسط.



ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أهمية الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية النيوزلندية فى كل المجالات، خاصة فى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية.



وقد تطرقت مباحثات الجانبين المصرى والنيوزلندى إلى موضوعات التعاون الثنائي والدولى، وفى مقدمتها زيادة الزيارات المتبادلة بين البلدين والعلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية ومواجهة الإرهاب والتنسيق في المحافل المختلفة.