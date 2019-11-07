الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

سياسي

"القومى لحقوق الإنسان": "فائق" ممثل المجلس لدى الجهات الرسمية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:03 م
المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان
طباعة
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه وفقًا لقانونه الذى ينص فى المادة العاشرة على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، فإنه بذلك يكون رئيس المجلس فقط هو من يمثله لدى كافة الجهات الرسمية أو من يفوضه رسميًا بذلك.

وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، أعلن عن تسلم مصر رسميًا رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدءًا من الإثنين الماضى، والتى تعد منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بدول القارة الإفريقية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدورى الثانى عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذى عقد فى القاهرة، بحضور ممثلين لـ44 دولة إفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية فى مصر.

وقال فائق إن مؤتمر الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو أول فعالية يتم تنظيمها بالقاهرة بوصف مصر الرئيس الحالي للشبكة، مؤكدًا أن موضوع المؤتمر يدور حول "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرص والتحديات في تنفيذه".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار على مناطق مختلفة اليوم.. وتحذير للسائقين

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكى

ads

الصور

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام في دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

الأكثر قراءة

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

أيام زمان

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

نجم الساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الفلفل الحار مفيد للحامل

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

الرئيس نيوز

"ميكرويف" جونسون يثير السخرية مجددًا

بالصور.. تعرف على هوية أسماء الكبيسي زوجة البغدادي الأولى

وزير الدفاع الأمريكي يحذر: الصين طائرات قاتلة إلى الشرق الأوسط

هل يعرض "جدل موعد نهاية الدورة البرلمانية" مصر لحالة فراغ تشريعي؟

منوعات

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

بيع "كابوريا" بـ46 ألف دولار فى مزاد باليابان

وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

كشكول

جامعة القاهرة تصدر قراراً مهماً بشأن المشاركة في الانتخابات الطلابية

بالصور.. "البساتين التعليمية" تحتفل بالمولد النبوي الشريف

1121 طالباً يتنافسون بانتخابات جامعة الإسكندرية

تواصل فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال وآفاق مهنة التمريض بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

محيي عيسى: عناصر الجماعات الإسلامية يرون أنفسهم فوق النقد

بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. إلى أين يتجه عناصر داعش؟

رئيس "العالمي التصوف" يوجه الشكر للمشاركين في ملتقى هذا العام

حزب أردوغان يرفض فتح تحقيقًا برلمانيًّا حول تنظيم داعش

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عروضًا عسكرية بمناسبة العيد الوطنى
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
المزيد

الثقافة

إهداء جائزة حسن كامي لـ فرح الديباني بقصر الأمير محمد علي

ورشة فنية وأمسية شعرية بقصر ثقافة قنا

التنسيق الحضارى يشارك بمعرض عن "تأثير العمارة الفرنسية على مصر"

زيارة ميدانية لأتوبيس الفن الجميل بالمتحف المصري

صفحتنا ع الفيس بوك