"القومى لحقوق الإنسان": "فائق" ممثل المجلس لدى الجهات الرسمية

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه وفقًا لقانونه الذى ينص فى المادة العاشرة على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، فإنه بذلك يكون رئيس المجلس فقط هو من يمثله لدى كافة الجهات الرسمية أو من يفوضه رسميًا بذلك.



وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، أعلن عن تسلم مصر رسميًا رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدءًا من الإثنين الماضى، والتى تعد منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بدول القارة الإفريقية.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الدورى الثانى عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذى عقد فى القاهرة، بحضور ممثلين لـ44 دولة إفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية فى مصر.



وقال فائق إن مؤتمر الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو أول فعالية يتم تنظيمها بالقاهرة بوصف مصر الرئيس الحالي للشبكة، مؤكدًا أن موضوع المؤتمر يدور حول "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرص والتحديات في تنفيذه".