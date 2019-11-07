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حوادث

كاميرات مراقبة منزل هيثم زكى تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:55 م
هيثم زكي
هيثم زكي
ندى حمدي
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كشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي يقيم به الفنان هيثم أحمد زكي، والتي فحصتها النيابة وضباط المباحث، أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي شبهات جنائية، فلم ترصد دخول أو خروج أي شخص إلى شقة الفنان الراحل.

وكانت قد أرسلت مصلحة الطب الشرعي في زينهم، العينات التي تم أخذها من جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، للمعمل الطبي والكيميائي؛ لتحديد سبب الوفاة.

واستدعت النيابة العامة بالشيخ زايد، أفراد أمن "الكومباوند" الخاص بمسكن الفنان الراحل للاستماع لأقوالهم حول وفاته، والمبلغين، الذين أبلغوا عن الواقعة وعددا من أصدقائه وأسرته.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من مباحث الشيخ زايد أول، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وناقشت مباحث الشيخ زايد أفراد أمن الكومباوند، بعد العثور على جثمان هيثم أحمد زكي داخل شقته، وأفادوا بأن الفنان كان مريضًا فجر أمس ومصابًا بمغص وقىء وخرج من شقته متوجهًا لإحدى الصيدليات داخل الكومباوند، ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم، حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.

وأفاد التقرير الطبي الأولي، بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.
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