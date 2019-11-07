الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى إنهاء احتجاز الإخوان

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:47 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 10 مارس 2009، بعدم قبول الدعوى المقامة من 18 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم نائب المرشد خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر وآخرين، والمطالبة بإلزام السلطات بإنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طرة والإفراج الفوري عنهم، لتقضي المحكمة مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أسست حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، على أن الثابت من الأوراق أن احتجاز المدعين بسجن مزرعة طرة قد جاء تنفيذًا للحكم الجنائي الصادر ضدهم من المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكري عليا، ومن ثم لا تملك وزارة الداخلية ولا وزارة العدل ولا النائب العام الامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم إعلاء لحكم القانون والدستور، ومن ثم فإن عدم استجابتهم لطلب المدعين بالإفراج عنهم يكون له ما يبرره قانونًا وينتفي معه القرار الإداري.

وارتأت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر مؤخرًا، أن محكمة القضاء الإداري خالفت القانون بإصدارها ذلك الحكم، وأنه كان ينبغي عليها عدم التطرق لموضوع تلك الدعوى وعدم قبولها شكلًا لكونها غير مختصة بنظرها، استنادًا إلى أن المشرع أنشأ قضاءً مستقلًا بذاته هو القضاء العسكري وذلك بمقتضى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 الذي حدد فيه اختصاص هذا القضاء وحدوده والضبط القضائي والتحقيق، وبيّن المحاكم العسكرية واختصاصاتها والأحكام التي تصدر عنها والتصديق عليها وتنفيذها، وكذلك اختصاص النيابة العسكرية من قيام بأعمال الضبط والتحقيق والإحالة وتنفيذ الأحكام، وعلى ذلك فلا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

وتابعت المحكمة، أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين يطلبون إلزام السلطات بإنهاء احتجازهم بسجن مزرعة طرة، بعد صدور أحكام ضدهم بالسجن من المحكمة العسكرية في القضية المشار إليها، والتصديق على هذه الأحكام بتاريخ 21 يونيو 2008 ومن ثم فإن نظر تلك المنازعة إنما ينعقد للقضاء العسكري ولا تختص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظرها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 17 ساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

منذ حوالي 9 ساعات

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكى

منذ ساعتين و 6 دقيقة

في مشهد مؤثر.. عدلى منصور ينهمر بالبكاء عقب حديث السيسى

ads

الصور

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام في دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

الأكثر قراءة

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

أيام زمان

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

نجم الساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الفلفل الحار مفيد للحامل

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

الرئيس نيوز

"ميكرويف" جونسون يثير السخرية مجددًا

بالصور.. تعرف على هوية أسماء الكبيسي زوجة البغدادي الأولى

وزير الدفاع الأمريكي يحذر: الصين طائرات قاتلة إلى الشرق الأوسط

هل يعرض "جدل موعد نهاية الدورة البرلمانية" مصر لحالة فراغ تشريعي؟

منوعات

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

بيع "كابوريا" بـ46 ألف دولار فى مزاد باليابان

وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

كشكول

جامعة القاهرة تصدر قراراً مهماً بشأن المشاركة في الانتخابات الطلابية

بالصور.. "البساتين التعليمية" تحتفل بالمولد النبوي الشريف

1121 طالباً يتنافسون بانتخابات جامعة الإسكندرية

تواصل فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال وآفاق مهنة التمريض بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

محيي عيسى: عناصر الجماعات الإسلامية يرون أنفسهم فوق النقد

بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. إلى أين يتجه عناصر داعش؟

رئيس "العالمي التصوف" يوجه الشكر للمشاركين في ملتقى هذا العام

حزب أردوغان يرفض فتح تحقيقًا برلمانيًّا حول تنظيم داعش

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عروضًا عسكرية بمناسبة العيد الوطنى
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
المزيد

الثقافة

إهداء جائزة حسن كامي لـ فرح الديباني بقصر الأمير محمد علي

ورشة فنية وأمسية شعرية بقصر ثقافة قنا

التنسيق الحضارى يشارك بمعرض عن "تأثير العمارة الفرنسية على مصر"

زيارة ميدانية لأتوبيس الفن الجميل بالمتحف المصري

صفحتنا ع الفيس بوك