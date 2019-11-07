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تقارير ومتابعات

وفاء عامر تغادر المسجد قبل وصول جثمان هيثم أحمد زكى (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:45 م
وفاء عامر
وفاء عامر
عبدالله هشام - محمد حيدر -آية سالم
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غادرت الفنانة وفاء عامر مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، قبل وصول جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وصلاة الجنازة عليه.

وحصل "الدستور" على صورة من تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل شقته بمدينة الشيخ زايد.

وأظهر تصريح الدفن أن سبب الوفاة قيد البحث، على أن يتم الدفن بعد قليل، حسبما صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وتأخر وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكي إلى مسجد "مصطفى محمود" لأداء صلاة الجنازة عليه، المقرر لها عقب صلاة الظهر، حيث أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن سبب تأخره يرجع إلى إلزام القانون بعدم تسليم الجثمان إلا لأحد أقاربه، موضحًا أنه لا يوجد أحد من أقاربه حتى الآن.

وقال "زكي" إنه تواصل مع المحامي العام كي يمضي على استلام الجثمان، ويحصل على تصريح بالدفن.

وحرص الفنان محمد هنيدي، والفنانة نهال عنبر، ودلال عبدالعزيز، والكابتن محمد عبدالمنصف، وزوجته الفنانة لقاء الخميسي، والكابتن أحمد شوبير، والفنانون أيتن عامر وباسم سمرة، وهشام ماجد، وهنا شيحة، على الحضور إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، للمشاركة في صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكي.

وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.
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