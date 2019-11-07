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الثقافة

ورشة فنية وأمسية شعرية بقصر ثقافة قنا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:42 م
ثقافة قنا
ثقافة قنا
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة المتنوعة بقصر ثقافة قنا، منها ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تنفيذ عروسة المولد من خامات البيئة المختلفة"، باستخدام ورق الفوم والكانسون وورق ناصبيان واستخدام الشمع اللاصق.

وأقيمت أمسية شعرية بعنوان "الهامات من السيرة النبوية"، تناولت تفاصيل حياة الرسول، وألقى الشاعر محمد عبدالله قصيدة بعنوان "يا هجرة المصطفى".

كما ألقى الشاعر أشرف البولاقى قصائد متنوعة تناولت السيرة النبوية وتناول الشاعر قضايا التراث الدينى ومفاهيم التعامل والألفة التى تأثر بها فى قصائدة، وتناولت الشاعرة ناهد عبده القصيدة "المحمدية"، إلى جانب إلقاء الضوء على جوانب فى حياة الرسول فى قصيدة "وما محمد إلا رسول".

وقدمت فرقة الموسيقى العربية عرضًا فنيًا، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من أجمل الأغانى ومنها "سواح، أما براوه، وصياد، احلف بسماها، ادخلوها سالمين"، إلى جانب كوكتيل أغانى وطنية وذلك بمدرسة التجارة بنات.
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