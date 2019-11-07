غياب أقارب الفنان هيثم أحمد زكى عن صلاة جنازته

غاب أقارب الفنان الشاب هيثم أحمد ذكى، عن أداء صلاة الجنازة عليه، الأمر الذي تسبب فى تأخير وصول الجثمان إلى مسجد مصطفى محمود.



وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن سبب تأخر وصول جثمان الفنان هيثم أحمد زكى يرجع إلى إلزام القانون بعدم تسليم الجثمان إلا لأحد أقاربه، موضحًا أنه لا يوجد أحد من أقاربه موجود الآن.



وأوضح "زكي" أنه تواصل مع المحامي العام كي يمضي على تسلم الجثمان ويحصل على تصريح بالدفن، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة بعد نصف الساعة من صلاة الظهر.