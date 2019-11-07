السيسي: إرادتي من حديد لا تلين أمام مجابهة الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن إرادته من حديد لا تلين فى مجابهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب له تأثير سلبى على فكرة الأديان والاعتقاد فى الله سبحانه وتعالى، متابعا: "الناس اتشككت إيه الأديان اللى بتطلع تقتل وتدمر فى الناس بالشكل ده".

وأضاف الرئيس خلال مشاركته احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، موجهًا رسالة للمصريين، قال فيها: "شوفوا ما يحدث وستدركون أنكم فى قتال ونضال مستمر، وكل يوم فيه حكاية، وأنا والله ما اعراف هيقابلوا ربنا إزاى بالكدب دا كله، دا كدب كتير جدًا، ربنا يكفينا شر أنفسنا وشرهم".

وواصل الرئيس: "الناس كلها لازم تسمعنا عشان نعرف إن الشأن العام أمر مختلف كثيرًا عن المفهوم الفردى فى ظل المسئولية على المجتمع لحماية الدولة وليس حماية نظام، بل حماية دولة مصرية بعناصرها".