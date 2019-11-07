هيفاء وهبي: خالص عزائى لرحيل هيثم زكى

نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت هيفاء وهبي: "خالص عزائي لرحيل الممثل الشاب #هيثم_احمد_زكي غفر الله له وأسكنه فسيح جناته إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون".



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

