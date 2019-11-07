محمد حماقى ينعى الفنان الراحل هيثم أحمد زكى

نعى المطرب محمد حماقي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في تغريدة على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب حماقي: "البقاء لله في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك".



وكانت إنجي سلامة، خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

