عبدالرحيم كمال يتذكر هيثم أحمد زكى فى كواليس "الكنز"

كشف السيناريست عبدالرحيم كمال، عن كواليس تصوير الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أول مشاهده في الجزء الأول من فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة.



وكتب "كمال"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم أحمد زكي، وأنا قاعد جنب المونيتور وشريف عرفة رايح جاي بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط حاجة ويرجع ويقوم تاني، وأيمن أبوالمكارم مدير التصوير جنبه".



وأضاف: "هيثم قعد جنبي كأنه طفل مرتبك، سلم عليا بإيدين ساقعة من التوتر وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع، قال لي إنه بيحبني، وإنه فرحان أوي بالدور والشخصية، وأنا حسّيت إني قدام إنسان طيب جواه مليون حاجة داخلة في بعض يقول كلمتين ويسكت، وأنا أرد بكلمتين وأسكت، ويبتسم ابتسامة اللي قرب يعيط".



وتابع: "شريف عرفة نده عليه فاستأذن بأدب كأني ضيف عنده في البيت، وقام يجري في حماس وأنا بتابعه بحُب وشعور غريب بالتعاطف، الله يرحمك يا هيثم أحمد زكي ويقبل عليك بفضله ورضاه".