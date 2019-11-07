وعكة صحية تلغي حفل ليدي جاجا

اضطرت نجمة البوب الأمريكية ليدي جاجا، إلى إلغاء حفل في منتجع "مونت كارلو" في مدينة لاس فيجاس، بسبب وعكة صحية.



وألغت ليدي جاجا الحفل لأنها كانت متعبة جدًا، ومصابة بالتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية، لكنها تعهدت بتعويض جمهورها عندما تشعر بتحسن.



وكتبت المغنية الشابة 33 عامًا، على موقع "انستجرام": "أنا مدمرة للغاية ولا استطيع أن أقدم أي عروض الليلة للعديد من الأشخاص الذين سافروا من أجل رؤيتي، أعاني من التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية وأشعر بالاعتلال والحزن".



وأضافت: "لم أكن أريد أن أخذلكم، ولكنني فقط ضعيفة ومتعبة للغاية ولا يمكنني تقديم أي عروض الليلة. أحبكم يا وحوشي الصغيرة وأعدكم بأن أعوّضكم عن ذلك، هذا وعد".