أسوان: مهلة أخيرة لإنهاء المرحلة الأولى من الإسكان المميز

أعطى محافظ أسوان، مهلة للشركة المنفذة حتى منتصف نوفمبر الحالي للانتهاء من الأعمال المطلوبة لسرعة تسليم الشقق للحاجزين في المشروع، وإلا سيتم رفع تقرير وافٍ يتضمن أسباب تأخير تسليم هذه الشقق ومقايسات هذه الأعمال للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيضًا لوزيري الأوقاف والتنمية المحلية.



وخاصة أنه صدرت توجيهات من وزير الأوقاف أثناء زيارته المشروع في يناير من العام الحالي، بإنهاء جميع الأعمال من تشطيبات وبنية أساسية في 13 عمارة كمرحلة أولى، وذلك من ضمن 36 عمارة تنفذها الشركة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.



جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع اللواء أحمد راضي، مساعد وزير الأوقاف، والدكتور شريف مصطفى، رئيس المجموعة الوطنية للاستثمارات (المحمودية)، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، بجانب مديري الإسكان والكهرباء والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.



وقد شدد محافظ أسوان، على أنه في حالة عدم التزام الشركة المنفذة سيتم وقف مستحقاتها المالية وسحب المشروع الإسكاني منها، وإسناده إلى شركة أخرى لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، كما سيتم التواصل مع مسئولى وزارة الكهرباء للالتزام بإنشاء محطة محولات كهرباء لعمارات الإسكان المميز على مساحة 22 ألفًا و500 متر مربع وبطاقة 50 ميجا فولت، وفي نفس الوقت تم تكليف مدير قطاع كهرباء أسوان بإعداد مقايسة للحل البديل والعاجل لإدخال الكهرباء للمشروع من خلال تركيب لوحة توزيع بعد مد كابلات أرضية من أقرب محطة محولات.



وكلف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإنهاء الأعمال الجارية لإدخال خدمة الصرف الصحي لعمارات الإسكان المميز في موعد أقصاه أول ديسمبر المقبل، والتي تشمل محطة الرفع بجوار معسكر العقاد للشباب، والتي ستكون بطاقة ألف م3 يوميا، بجانب تركيب خط الطرد الرئيسي بطول 6 كم وبقطر 700 مللي، والذي يربط محطة الرفع بمحطة 13 بالشلال.