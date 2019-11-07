السيسى: أثق تمامًا فى نصر الله لشعب مصر وتحقيق آمالنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التطرف والإرهاب والتشكيك والافتراء على الحق والتخريب المادى والمعنوى لن يثنى الشعب والإرادة الحديدية عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل.



وأضاف الرئيس خلال مشاركته احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، في قاعة المنارة، أن الأمانة تحتم ألا ندخر جهدًا للإحاطة بأسباب التقدم والعلو وتجنب أسباب الفشل والانهيار.



وتابع الرئيس السيسي: "لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التى يقوم بها أعداؤنا وردنا عليها بالمزيد من العمل والكثير من الجهد والنظر إلى الأمام بأمل وثقة موقنين بوعد الله بأن ما ينفع الناس يمكث فى الأرض، وأثق تمامًا فى نصر الله القريب لمصر وشعبها، وفى تحقيق آمالنا فى بناء وطن حديث متقدم ينعم فيه الشعب بحياة كريمة وآمنة".