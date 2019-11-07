منى زكى تنعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة منى زكي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكتبت منى زكي: "‎إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، واجعل قبورهم نورًا وضياءً إلى يوم يبعثون".



وكانت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، أبلغت الشرطة بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.



