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الثقافة

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية.. اليوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
إيمان عادل
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تنظم وزارة الثقافة عدد من الفعاليات الثقافية اليوم الخميس 7 نوفمبر كما تنظم دور النشر والمراكز الثقافية الخاصة عددا من الندوات والأمسيات الشعرية ومنها:

- تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعة مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية.ويعرض الصالون لأول مرة الفيلم الروائى الطويل "ميرامار"حيث يناقش التجديد الذي ابتكره نجيب محفوظ في السرد الروائى من خلال هذا الفيلم، ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها المخرج أحمد فؤاد درويش.

-ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية التابع لقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "دور اليونسكو فى الحفاظ على التراث الثقافى المغمور بالمياه فى مصر"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بوزارة التعليم العالي، ومركز الآثار البحرية بجامعة الإسكندرية، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، ووزارة الآثار.

-تنظم السفارة الكورية، بالتعاون مع قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الندوة الدولية الخامسة للدراسات الكورية اليوم الخميس القادم 7 نوفمبر بفندق هيلتون رمسيس، بحضور السفير يون يو تشول، رئيس جامعة عين شمس وممثلين عن الشؤون الآسيوية بوزارتى الخارجية، والتعليم العالي، الدكتور علاء فهمي، رئيس جمعية الصداقة الكورية المصرية.

-تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، يتحدث فيها عدد من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين، ويشارك فيها مؤسسات الدولة، والإعلام، وأساتذة الجامعات.

-تنظم مكتبة مصر العامة ندوة بعنوان "الإعلام في تشكيل وجدان الطفل العربي"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة ندوات المكتبة.

-ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان: "الخديوي عباس حلمي الثاني والمتحف المصري" تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.

-يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدورة العاشرة لصالون النيل الضوئي، في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود مختار الثقافي.

- يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في تمام الساعة السابعة مساء، حفلا فنيا لفرقة النيل للإنشاد الديني والذي يقيمه قطاع الصندوق وبالتعاون الهيئة العامة لقصور الثقافة ؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

- يستضيف مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك حفلا لمسرح الساقية للعرائس بعنوان "أم كلثوم تغنى" يقدم خلال الحفل باقة من أغاني السيدة أم كلثوم وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

- يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء، حفل صولو عود للفنان ممدوح الجبالي، يليه حفل غنائي للفنانة ريهام عبدالحكيم، وحفل صولو تشيللو للفنان عماد عاشور ويختتم الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

- يستضيف معهد الموسيقى العربية، حفلا لفرقة سداسي شرارة بقيادة حسن شرارة ؛ ضمن مهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين، في تمام الساعة الثامنة مساء.

- تستضيف دار أوبرا الإسكندرية، حفلا لمجموعة من فناني الأوبرا بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار ؛ ضمن مهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين في تمام الساعة الثامنة مساءا.

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