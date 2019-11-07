قبل هيثم أحمد زكي.. كيف أنهت "الدورة الدموية" حياة الفنانين؟

توفي الفنان هيثم أحمد ذكى، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، عن عمر يناهز 35 عاما، ليصاب الجمهور بحالة من الصدمة والحزن، ولم يكن الفنان الشاب الراحل أول النجوم الذين توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية،وترصد "الدستور" أبرزهم:



"عمرو سمير"

أعلن الطب الشرعي الإسباني، سبب وفاة المذيع الشاب عمرو سمير، عن عمر يناهز 33 عامًا، قائلا في بيان، إن عمرو سمير توفي وهو يجلس بسريره في غرفته بأحد الفنادق.



وأكد أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بسبب ممارسة عمرو سمير الرياضة لمدة طويلة دون تناول أطعمة غذائية، وهو ما أدى إلى هبوط مستوى السكر في جسده بشكل سريع أدى إلى توقف قلبه.



"سامي العدل"

في 10 يوليو من عام 2015، توفى سامي العدل، الذي رحل عن عمر يناهز الـ69 عامًا، بعد معاناته مع ضعف عضلة القلب، الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، إلى أن توفي نتيجة هبوط في الدورة الدموية.



"أحمد رمزي"

توفي أحمد رمزي عن عمر يناهر 82 سنة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، فور سقوطه الحاد على الأرضية نتيجة اختلال توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي أثناء توجهه للوضوء لصلاة العصر في يوم الجمعة 28 سبتمبر 2012.









