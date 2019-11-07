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مصر

انطلاق ووصول 95 رحلة بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:20 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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يشهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى القديم، طوال اليوم الخميس، انطلاق وصول 95 رحلة جوية ودولية من وإلى مختلف المدن والعواصم العربية والاوروبية والإفريقية، فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، خاصة فى ظل حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن.

ويشهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة القديم من خلال الفترة الحالية انخفاضًا نسبيًا فى حركتى السفر والوصول، نتيجة انتهاء الفصل الصيفى والإجازات المدرسية، كما يستعد لاستقبال أعياد الكريسماس وعيد الميلاد، لحرص آلاف الوفود السياحية لقضاء تلك المناسبات بالمدن المصرية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة أحمد فوزى، عمليات تطوير وتجديد المبنى القديم، والتى تم إسنادها إلى إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة فى ذلك المجال، والتى تتكلف أكثر من 200 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فى إطار حرص مسئولى وزارة الطيران المدنى على ضرورة تجديد وتطوير وصيانة كل مباني ومنشآت مطار القاهرة الدولى، باعتباره البوابة الرئيسية لدخول البلاد، ولجذب أكبر عدد ممكن من المسافرين على مستوى العالم، فى ظل الصراع الشرس التى تشهده المطارات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة.
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