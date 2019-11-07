الري: توفير 300 مليون جنيه بعد تأهيل محطة رفع الطابية

بدأت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، في رفع درجة الاستعداد فى مختلف المحطات بالمحافظات وصيانة وتأهيل العديد منها توفيرا للنفقات والحد من استهلاك قطع الغيار المستوردة، لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال موسم الزراعات الشتوية، ومواجهة أي مشاكل تواجه المزارعين فى الحصول على المياه اللازمة لري الأراضي.



وقال المهندس عبدالحكيم أبوالمجد رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، إنه تم الإنتهاء من إعادة تأهيل وصيانة وحدة تصرف ٨ أمتار مكعب فى الثانية بالكامل من ضمن وحدات محطة صرف الطابية القديمة بالمكس فى الإسكندرية، وتحت إشراف المهندس ابراهيم عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا، والمهندس وائل جعفر مدير عام محطات المكس، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ١٠ سنوات، مشيرا إلى توفير مايقرب من ٣٠٠ مليون جنيه لإنشاء محطة جديدة، وذلك بعد إنهاء إجراء عمليات التأهيل والصيانة للمحطة القديمة.



من جانبه أكد المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، أن انخفاض تكاليف الصيانة يرجع إلى أنه تم إسنادها لطواقم العمالة الفنية بالمصلحة، فى إطار خطة الاعتماد على أبناء المصلحة فى تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى إصدار أوامر إسناد لوزارة الإنتاج الحربى بما تملكه من خبرات متخصصة في تصنيع قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع.