فرح الديبانى تشدو بروائع أمل دنقل بمهرجان متحف المنيل

تظل الموسيقى لغة واحدة للتواصل بين البشر، ورغم تعدد لهجات أبناء الوطن العربى اتفق الجميع على اعتبار تراث الموسيقي إحدى علامات الحضارة المتفردة فى عناصرها ومقوماتها، وجاء مهرجان متحف المنيل كوسيلة للثقافة الموسيقية العالمية والمصرية للتلاقى والتواصل بين شعوب العالم، وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.



وفى الليلة الرابعة من الدورة الثانية لمهرجان متحف المنيل بقصر الأمير محمد، احتضنت القاعة الذهبية روائع الأعمال الإيطالية التي قدمها الفريق الإيطالي.



في الفاصل الثاني، التقي الجمهور بعازف البيانو المصري الصاعد العالمي سيف الدين محيي، وبأسلوبه المميز وبراعته الفائقة عزف عددًا من المقطوعات الكلاسيكية من أوبرا كارمن وليهار، ومن أعمال والده المايسترو الكبير شريف محيي الدين قدم سيف ثلاثة أعمال لقصائد الشاعر الكبير أمل دنقل، مستحضرًا روحه من خلال صوت السبرانو العالمية بنت مصر فرح ديباني التي شاركته بالغناء وهى (النهر- المطر- ضد من) آخر ما كتب دنقل قبل وفاته.



واستطاع سيف الدين وفرح صنع ديتو أبهر الحضور من السفراء والدبلوماسيين والدكتوره غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجعل ليلة المهرجان الرابعة لها طابع خاص فهي مصرية بمزيج إيطالي.



وكادت الألحان أن تنطق كلمات قصائد دنقل، فلقد سجل المهرجان بالليلة الرابعة أعلى مؤشرات ارتفاع الوعى الفنى ونجح فى مقاومة محاولات تشويه وجدان المجتمع.



تجدر الإشارة إلى أن المهرجان يقام برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة وتنظمه جمعيه أصدقاء متحف قصر المنيل، برئاسة الأمير عباس حلمي بهدف دعم التراث الموسيقي ومقتنيات المتحف.