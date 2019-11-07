طرح 5 محلات وصيدلية بالمزاد العلنى بالفيوم الجديدة

أعلن المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، عن بيع 5 محلات تجارية وصيدلية للأنشطة الاسترشادية بالمزاد العلني يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري بمقر الجهاز.



وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم طرح صيدلية بمساحة 30.17 متر مربع، وطرح كافتيريا ومطعم بمساحة 29.91 متر مربع، بالإضافة إلى طرح مكتبة وخردوات على مساحة 15.98 متر مربع بالحي الثالث بمنطقة ابني بيتك قطاع "ا" بالمدينة.



وأضاف أنه سيتم طرح محلتا تجارية بنشاط سوبر ماركت على مساحة 30.17 متر مربع، وطرح محل باستخدامه للمجمدات من لحوم وطيور وفواكه وخضروات تصل مساحته نحو 29.91 متر مربع، فضلا عن طرح محل لعمل صالون رجالي على مساحة 15.98 متر مربع بمنطقة ابنى بيتك قطاع "ب" بالمدينة.



وأشار إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 500 جنيه.