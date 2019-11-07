السيسى: نقتدى بالنبى ونبذل أقصى جهد لرفعة مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاقتداء بالرسول محمد يتم من خلال بذل أقصى الجهد في أداء الدولة المصرية وتوفير أدوات التقدم.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، أن الأمانة التي يتحملها كل مسئول تحتم عليه ألا يدخر جهدًا في الإحاطة بأسباب التقدم.



وذكر: "لا يشغلنا شيء عن تحقيق آمال الشعب المصري، ولا نلتفت لمحاولات أعدائنا لتعطيلنا، التطرف والإرهاب ومحاولات التخريب لن تثني الشعب في المضي نحو المستقبل الأفضل، سنواجه الشر بالخير والهدم بالبناء والعمل".