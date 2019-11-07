بدء التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء التعليم في الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، موعد بدء تلقي طلبات المعلمين والعاملين، الراغبين في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة "قطاع طنطا"، لامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات، " تجاري، وزراعي، وصناعي" للعام الدراسي 2019 – 2020.



وأشار فتحي أبو هندي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالغربية، إلى أن مواعيد تقدم الراغبين وتسليم الطلبات للمديرية، بداية من يوم الأحد 17 نوفمبر، وذلك حتى الخميس 21 نوفمبر من الشهر الجاري.



وأضاف، أنه على الراغبين في التقدم، التوجه خلال الفترة الحالية للاطلاع على الشروط بالإدارات التعليمية العشر، والإدارات النوعية للتعليم الفني بالمديرية، استعدادا لمرحلة التقديم.