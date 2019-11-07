السيسى يكرم عدة شخصيات باحتفالية المولد النبوى

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من الشخصيات ممن أثروا الفكر الإسلامي، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، والتي أقيمت اليوم الخميس، بمركز المنارة للمؤتمرات.



وجاء تكريم الرئيس السيسي لهذه الشخصيات التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.



كما يلقي الرئيس السيسى كلمة للأمة بهذه المناسبة العطرة، حيث يحضر رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، ووكيلاه والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ووكلاء الأوقاف ورموز الإعلام.

