9 نصائح من "المرور" للسائقين أثناء الشبورة

ناشدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، قائدي المركبات باتباع التعليمات اللازمة أثناء القيادة في الشبورة المائية، حفاظًا على سلامة الجميع، خاصة بعد رصد متابعات الإدارة العامة للمرور هطول أمطار على بعض الطرق الصحراوية وعلى إقليم القاهرة الكبرى.



وقدمت الإدارة العامة للمرور بعض النصائح لقائدي المركبات أبرزها:



1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6-عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.



وتهيب الإدارة بقائدي المركبات عند وجود أعطال أو حوادث، الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000